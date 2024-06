NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Eine Veranstaltung zum Geschäft mit Zahlungsabwicklungen habe die Stärke der französischen Bank in diesem Wachstumsbereich gezeigt, schrieb Analystin Delphine Lee in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./mis/ag;