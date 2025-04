NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die französische Großbank scheine für den mittel- bis langfristigen Erfolg gut gerüstet zu sein und dürfte von der künftigen strukturellen Integration Europas erheblich profitieren, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Transaktionen sollten dazu beitragen, den Konzern neu zu positionieren und das Wachstum in den kommenden Jahren bei minimalem Kapitalverbrauch voranzutreiben. Das starke Investment-Banking-Geschäft dürfte von der erhöhten Volatilität profitieren./la/nas;