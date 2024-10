NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Stimmung für den Automobilsektor sei schlecht, und das aus gutem Grund, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vier deutliche Gewinnwarnungen für das laufende Jahr habe es zuletzt von vier großen Herstellern gegeben. Man müsse sich fragen, ob nach den Preiserhöhungen nach der Corona-Pandemie nun ein deflationäres Umfeld aufzieht. Mit Blick auf die Konsensschätzungen für BMW, Stellantis, VW und Mercedes-Benz gebe es auch für 2025 noch Abwärtspotenzial./bek/zb;