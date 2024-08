NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 106 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Auftragsbuch sorge für Zuversicht, dass das operative Ergebnis (Ebit) im Autogeschäft im zweiten Halbjahr etwa 25 Prozent höher sein werde als in der ersten Jahreshälfte, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kapitalerträge seien allerdings niedriger als bei Mercedes. Dies dürfte auch mit ein Grund für den im Vergleich schwächeren BMW-Aktienkurs seit Jahresanfang sein./ajx/he;