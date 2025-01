NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr liege er im Rahmen der Konsensprognosen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei den Barmitteln aus dem operativen Geschäft werde der Autobauer für 2024 voraussichtlich rund 4 Milliarden Euro ausweisen./bek/nas;