NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte nach den Quartalszahlen des Autobauers seine Schätzungen für 2024/25 leicht nach oben an, wie aus einer am Freitag vorliegenden Studie hervorgeht./ajx/he;