NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Autobauer weitgehend unverändert, wie er betonte. In der Telefonkonferenz sei unter anderem klar geworden, dass BMW weiterhin nach profitablem Wachstum strebe./tih/he;