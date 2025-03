NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois schrieb in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung, das Quartalsergebnis und der Ausblick wirkten schwach. Er sieht eine gewisse Gefahr der Verwirrung, da die Ziele bereits Auswirkungen der bis zum 12. März geltenden Zölle beinhalteten./tih/mis;