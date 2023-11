NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois bezeichnete die Kennziffern des Autobauers als "sauber" und als Untermauerung der Jahresziele. Auch die freien Barmittel (Free Cashflow) seien mit 2,6 Milliarden Euro solide ausgefallen, schrieb er in einer ersten Reaktion am Freitag./bek/edh;