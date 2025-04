NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Im Vergleich mit den ersten beiden Monaten des Jahres hätten sich die Konsumgüterhersteller im März deutlich moderater entwickelt, schrieb Analyst Callum Elliott in einer Brancheneinschätzung am Donnerstag. So habe das durchschnittliche Wachstum des Bruttowarenwertes nur bei 6,7 Prozent gelegen, mit plus 20 Prozent für das Quartal sei es aber robust geblieben. Zölle könnten diese Robustheit jedoch zunichtemachen./ajx/men;