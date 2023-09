Befesa 32.28 CHF -53.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach einem Treffen mit dem Management auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Kombination aus niedrigen Zinkpreisen, höheren Schmelzlöhnen, sowie ein anhaltend lahmendes China-Geschäft belasteten den Industrie-Recycler, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aussichten für 2024 schätze die Unternehmensspitze aber positiver ein dank einer höheren Absicherung (Hedging) der Zinkpreise und voraussichtlich niedrigeren Verarbeitungspreisen für den Rohstoff. Auch dürfte Kokskohle bald weniger kosten./tav/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



