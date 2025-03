NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Ein vorsichtiger Ausblick des IT-Dienstleisters sollte den diesjährigen Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwartet positivere Nachrichten zur Auftragsdynamik, sobald die deutsche Regierung im Frühsommer gebildet ist./tih/gl;