NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Darlegung der Bedingungen für eine Fusion mit Sabadell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Preis von 2,26 Euro je Aktie impliziere einen Wert von 12,2 Milliarden Euro für Sabadell, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Aktionäre von Sabadell sei dies ein attraktives Angebot, auch wenn es noch erhöht werden könnte./ajx/jha/;