LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 8,90 auf 9,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Cecilia Romero Reyes passte ihr Bewertungsmodell für die Spanier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht an. Sie berücksichtigt nun die Aktienrückkäufe über eine Milliarde Euro in diesem und eine weitere Milliarde im kommenden Jahr./ag/ajx;