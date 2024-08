NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "soliden zweiten Quartal". Das schwache Argargeschäft sei durch eine starke Leistung im Pharmageschäft ausgeglichen worden. Die Jahresziele seien entsprechend - höherer Pharmaanteil und geringerer Agrargeschäftsbeitrag - beibehalten worden./ck/mis;