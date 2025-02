NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat British American Tobacco (BAT) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones passte in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für den Tabakkonzern an die jüngsten Zahlen an./gl/ajx;