NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Zwischenbericht auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Die Aussagen des Managements zum kommenden Jahr deckten sich mit seinen Schätzungen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Er wies darauf hin, dass der Tabakkonzern die Aktienrückkäufe in diesem und im kommenden Jahr nicht ausdrücklich bekräftigt habe./bek/jha/;