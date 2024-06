NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Eckdaten zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Analyst Philip Spain reduzierte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2024 und 2025 um 1,1 beziehungsweise 1,5 Prozent. Gründe seien schwächere Umsätze und stärkerer Gegenwind von den Wechselkursen, so der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/tih;