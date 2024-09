BASF 43.21 CHF 0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Zur angekündigten deutlichen Dividendensenkung merkte Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an, sie erwarte für 2024 und 2025 eine Ausschüttung nahe der angekündigten Mindestdividende von 2,25 Euro je Aktie. Denn der Chemiekonzern kämpfe mit einem hohen Kapitalbedarf und einem aus zyklischen Gründen schwachen Geschäftsumfeld. Die implizierte Mindest-Dividendenrendite liege mit 5 Prozent unter dem Niveau von 2023 und gut ein Drittel unter ihrer Prognose für 2024 und 2025./gl/la;

