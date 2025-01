NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 nach der Präsentation des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf den "European Internet Days 2025" der US-Bank von 18,80 auf 22,00 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Zudem bleibe die Aktie ein "Top Pick", schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies darauf, dass er sie angesichts der anstehenden Berichtssaison auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt hatte und ihnen damit besonderes Potenzial zutraut. Das jüngste Gespräch mit Finanzchef Markus Bose unterstreiche nun seinen Optimismus, betonte Diebel. Da stärkere Umsätze und Verbesserungen in der Profitabilität bei Auto1 Hand in Hand gingen, erwartet er, dass die Trendwende weiter an Fahrt gewinnt und das Unternehmen einen starken Ausblick auf 2025 geben wird./ck/bek;