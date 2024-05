NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 nach Quartalszahlen von 6,20 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe seine Erwartungen an einen guten Jahresstart übertroffen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe den Wendepunkt bei den Geschäftsaktivitäten. Um die Aktie positiver zu bewerten, müsse dies sich aber in den kommenden Quartalen bestätigen./gl/he;