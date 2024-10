MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Das Vertrauen in unveränderte Wachstumschancen des Kupferkonzerns komme wieder, schrieb Analyst Christian Obst in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen für das kürzlich beendete sowie das angelaufene neue Geschäftsjahr an. Aurubis bleibe auf der Liste der "Top Picks"./tih/ag;