MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis mit Blick auf Änderungen im Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Jahr 2024 werde nun ein weiteres Jahr, in dem sich das Management des Kupferproduzenten nicht allein auf das operative Geschäft konzentrieren kann, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das in Verbindung mit einem unsicheren konjunkturellen Ausblick begrenze das Kurspotenzial der Aktie./bek/edh;