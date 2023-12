NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca anlässlich einer angekündigten Übernahme mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Mit Icosavax wollten die Briten ihr Geschäft mit Impfstoffen und Immuntherapien ergänzen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Markt sei aber hart umkämpft./ag/gl;