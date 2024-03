NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif schrieb in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem etwas über den Erwartungen liegenden operativen Gewinn des italienischen Versicherers. Auch der Cashflow aus dem operativen Geschäft sei höher als angenommen und das Wachstum der Dividende je Aktie stark./bek/tih;