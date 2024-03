NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Geschäftszahlen für 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Philip Kett legte in einer ersten Reaktion am Dienstag den Fokus auf die höhere Dividende, die über der Konsensschätzung liegt. Der Anstieg komme zwar nicht an das Niveau von Wettbewerbern heran, sei aber dennoch ansprechend, schrieb er./bek/edh;