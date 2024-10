NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 750 Euro belassen. Die Nachfrage aus China nach Anlagen zur Herstellung von Halbleiterwafern habe sich zuletzt besser entwickelt als von ihr und ihren Kollegen gedacht, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Daher könnte sich ihre Jahresschätzung hierfür als zu niedrig erweisen./mis/bek;