NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Geopolitische Risiken hätten in den vergangenen Tagen den soliden Quartalszahlen des Halbleiterindustrie-Ausrüsters die Show gestohlen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht sei trotz eines schwächer als erwarteten Ausblicks auf das dritte Jahresviertel solide gewesen. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung habe die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen. Das China-Geschäft entwickele sich stark, denn es habe fast die Hälfte des Gesamtumsatzes ausgemacht./tih/edh;