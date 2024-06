NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Analyst Mark Li wird in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie etwas optimistischer für den globalen Chipindustrie-Ausrüstungsmarkt. Das Wachstum prognostiziert er nun auf 5 Prozent, unter anderem dank des China-Marktes und früherer Investitionen der DRAM-Branche. In Europa bleibt ASML im Vergleich zu ASM International der von ihm bevorzugte Wert./tih/bek;