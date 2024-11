ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML anlässlich des Kapitalmarkttages des Chipindustrieausrüsters auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 Euro belassen. Die Bestätigung der Ziele für 2030 dürfte kaum zum Kurstreiber werden, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn angesichts des aktuellen schwierigen Geschäftsumfeldes komme es vor allem auf die späteren, noch weit entfernten Jahre an. Zudem könnte der Mangel an Klarheit für 2026 auf der Stimmung der Investoren lasten./mis/zb;