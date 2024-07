ASML NV 838.04 CHF -1.65% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1185 Euro belassen. Die Aktie des Zulieferers der Chipindustrie befindet sich zudem weiter auf der "Conviction Buy List" für besonders aussichtsreiche Werte. Wie Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, lassen die solide Auftragslage und die robuste Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) eine bedeutende, erneute Wachstumsbeschleunigung im Jahr 2025 erwarten./ck/bek;

