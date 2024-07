NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1185 Euro belassen. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Umsatzes im dritten Quartal liege um 7 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Alexander Duval in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Margenprognose impliziere für diesen Zeitraum ein um 9 Prozent unter der Markterwartung liegendes Bruttoergebnis./bek/zb;