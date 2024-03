NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Das Gesamtjahr 2023 des Gewerbeimmobilien-Spezialisten und auch die Prognose für 2024 sei etwas besser als von ihr und dem Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür verwies sie auf die für die Branche wichtige operative Kennziffer FFO1. Dass die Dividende zum zweiten Mal in Folge ausgesetzt wurde, sollte ihr zufolge nicht überraschen./ck/gl;