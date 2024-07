FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der weltgrößte Stahlkonzern dürfte ein insgesamt solides Zahlenwerk vorlegen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte sollte allerdings der Gegenwind zunehmen./edh/mis;