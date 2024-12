NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag seine europäischen Favoriten für 2025 präsentiert. Auf der Empfehlungsliste der Experten um Raj Jilka steht auch ArcelorMittal , die bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Buy" eingestuft werden. Die Papiere des Stahlunternehmens gehören in das Themenfeld "Rohstoffzyklus". Eine weiche Landung der Wirtschaft wäre positiv für die gesamte Branche. Auch die global lockerere Geldpolitik spreche für "harte Assets" im Portfolio./ag/ck;