NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Cole Hathorn lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine starke Entwicklung des Free Cashflow. Gleiches gelte für die Schaffung eines neuen Unternehmenssegments, das zeigen dürfte, dass die Geschäfte in Indien unterbewertet seien./tih/ajx;