FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Ein Grubenunglück in Kasachstan dürfte den Abschied des Stahlherstellers von diesem Produktionsstandort beschleunigen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern sei in der Vergangenheit wegen Sicherheits- und Umweltvorfällen zunehmend unter Druck geraten./bek/gl;