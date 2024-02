FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AMS-Osram nach Zahlen von 2,50 auf 2,75 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass der Aktienkurs trotz einer wenig überraschenden Prognose für das erste Quartal stark zugelegt habe, sei wohl den ausgebliebenen Hinweisen auf eine weitere Abschwächung im Industriegeschäft zu verdanken, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte auch den Ausblick des Halbleiterkonzerns für das LED-Geschäft mit der Autoindustrie in diesem Jahr sowie einen zurückgewonnenen Auftrag von Apple./tav/edh;