NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AMS-Osram von 2,70 auf 3,10 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des Halbleiterherstellers erholten sich von einem zyklischen Abschwung, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Studie. Hinzu kämen erfolgreiche Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Produktneuheiten für Kunden aus dem Smartphone- und aus dem Automobilbereich. All das sollte eine deutliche Erholung der Gewinnmargen ab dem zweiten Halbjahr antreiben./mis/edh;