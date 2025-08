AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 3,9 Prozent im Minus bei 169,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 6'253 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 166,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'099'426 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 7,68 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Mit einem Kursverlust von 54,87 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.05.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.44 Mrd. USD gegenüber 5.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,88 USD im Jahr 2025 aus.

