NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon von 190 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Veranstaltung mit Experten für die einzelnen Geschäftsbereiche des Online-Händlers habe zahlreiche positive Aspekte aufgezeigt, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei Grund genug, das Kursziel anzuheben./mf/bek;