ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die dort in Aussicht gestellten Gewinnziele nannte Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie glaubwürdig. Sie seien im Aktienkurs allerdings bereits weitgehend enthalten. Größere Änderungen an den Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie und für die Verwendung des Kapitals dürfte es seiner Ansicht nach nicht geben./bek/gl;