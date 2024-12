ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Dreijahresziele, die der Versicherer auf dem Kapitalmarkt vorgestellt habe, entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den Konsensprognosen sollte sich nur wenig ändern./gl/tih;