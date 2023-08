FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat nach Quartalszahlen den fairen Wert für Allianz von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Allianz habe in ihren Versicherungssegmenten gute Ergebnisse erzielt, der Ausblick erscheine konservativ, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die Aktienrückkäufe und die Dividende für 2023 und die damit verbundene hohe Ausschüttungsrendite./ck/ajx;