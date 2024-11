FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Der Versicherer habe in vielerlei Hinsicht etwas besser als erwartet ausgefallene Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analystin Rhea Shah in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der nächste wichtige Kurstreiber werde jedoch der Kapitalmarkttag am 10. Dezember sein, wenn der Vorstand seine Strategie aktualisiert und neue Finanzziele kommuniziert./edh/tih;