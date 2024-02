NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz nach dem Analystencall auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Markterwartungen über der Mitte der Konzernprognose seien vernünftig, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Darin veröffentlichte er einige Zitate aus dem Call, in dem sich das Management des Versicherers ambitioniert gegeben habe./tav/he;