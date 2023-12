ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz auf "Buy" belassen. Unter den breit aufgestellten Versicherern werde bei Allianz die Solvabilität am wenigsten von möglichen Zinssenkungen im kommenden Jahr beeinträchtigt, schrieb Analyst Nasib Ahmed in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Bei den Rückversicherern sieht er Munich Re am besten geschützt./gl/ajx;