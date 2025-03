ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 140 auf 175 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäft sowie in der Helikopter-Sparte im Jahr 2030 deutlich. Er sieht Airbus bei der Wiederaufrüstung der europäischen Länder langfristig gut positioniert. Allerdings ließen Aussagen aus der Branche befürchten, dass die Herausforderungen bei den Lieferketten erst einmal anhalten sollten./gl/zb;