ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant verwies in einem am Freitag vorliegenden Kommentar auf Gespräche mit dem Industrie-, Auto- und Luftfahrtzulieferer Lisi Group. An seinen Schätzungen und dem Bewertungsmodell für den Flugzeugbauer habe sich dadurch aber nichts geändert./gl/edh;