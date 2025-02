NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Flugzeug-Auslieferungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der 17-prozentige Rückgang im Januar zum Vorjahreszeitraum entspreche ihrer Prognose, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte sich nun auf das Auslieferungsziel für 2025 richten, das am 20. Februar erwartet werde./edh/nas;